Стало известно, какую культуру нельзя сажать в июне раньше времени

26 мая 2026, 21:07

Садовод Самойлова перечислила культуры для посадки в июне

В июне садоводы высаживают морковь, свёклу, зелень и сеют огурцы для второго урожая. Об этом рассказала садовод Светлана Самойлова.





В беседе с NEWS.ru эксперт рекомендовала сажать морковь около 20 июня — тогда урожай созреет к середине или концу октября. По краю грядки можно высадить сорта свёклы с круглыми или длинными корнеплодами.



В первом летнем месяце, по словам Светланы, сажают листовой салат, кинзу, петрушку, укроп и лук-севок. Самойлова добавила, что в конце июня в горшочках высевают огурцы для второго урожая.

«В июле нужно высадить их на освободившиеся грядки от созревшего чеснока или лука. Кто-то может посадить их в бочке или теплице. Они дадут прекрасный урожай в августе — сентябре, если в случае заморозков вы их накроете нетканым материалом», — отметила садовод.