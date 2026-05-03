Стало известно, какую работу ищут российские пенсионеры

РИА Новости: пенсионеры ищут работу поваром или разнорабочим в России

В России работодатели чаще всего готовы рассматривать соискателей пенсионного возраста на позиции разнорабочего, повара и пекаря, машиниста спецтехники, горничной и уборщика, производителя работ, а также санитара. Об этом свидетельствуют данные анализа сервиса SuperJob, предоставленные РИА Новости.





Аналитики подчеркивают, что поскольку возрастную дискриминацию запрещает закон (указывать возрастные ограничения в вакансиях нельзя), выводы о востребованности пенсионеров делаются косвенно. В частности, на основе откликов работодателей на резюме возрастных кандидатов.



Высококлассные специалисты, как правило, остаются востребованными и после выхода на пенсию, продолжая работать по своей специальности. Те же пенсионеры, кто ищет новое место, распределяются по гендерному признаку: мужчины чаще претендуют на должности охранников, водителей, курьеров и квалифицированных рабочих.



Женщины в возрасте активнее откликаются на вакансии сиделок, продавцов, вахтеров, бухгалтеров, упаковщиц и фасовщиц.



