Стало известно, какую рыбу больше всего любят жители Петербурга
«О’КЕЙ»: Петербуржцы предпочитают форель, горбушу и минтай
У жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области наибольшим спросом пользуются форель, горбуша, сельдь, скумбрия и минтай. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на результаты исследования аналитиков «О’КЕЙ».
По данным издания, петербуржцы также проявляют активный интерес к местной речной рыбе – судаку, щуке и окуню. При этом спрос традиционно увеличивается в сезон свежего улова.
«Петербуржцы чаще выбирают охлаждённую рыбу, а также слабосолёную и маринованную продукцию. Около 55 процентов жителей Петербурга и области едят рыбу не менее двух раз в неделю», — говорится в исследовании.
К концу года ожидается увеличение спроса на рыбные деликатесы, в том числе икру, крафтовые закуски из лосося и форели, а также копчёные продукты.
Тем временем в Новокузнецком округе компания «Кузбасский бройлер» начала производство индюшатины, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на главу района Андрея Шарнина.
«Для выращивания выбрали особую породу, которую называют "тяжёлой" — эти индейки всего за три месяца набирают до 16 килограммов веса. Это настоящий прорыв для региона», — говорится в материале.
По словам губернатора Кузбасса, Ильи Середюка, такие проекты укрепляют экономику области, создают новые рабочие места и обеспечивают людей качественными продуктами.