Стало известно, какую рыбу больше всего любят жители Петербурга

03 октября 2025, 10:54

«О’КЕЙ»: Петербуржцы предпочитают форель, горбушу и минтай

Фото: iStock/Smederevac

У жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области наибольшим спросом пользуются форель, горбуша, сельдь, скумбрия и минтай. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на результаты исследования аналитиков «О’КЕЙ».





По данным издания, петербуржцы также проявляют активный интерес к местной речной рыбе – судаку, щуке и окуню. При этом спрос традиционно увеличивается в сезон свежего улова.





«Петербуржцы чаще выбирают охлаждённую рыбу, а также слабосолёную и маринованную продукцию. Около 55 процентов жителей Петербурга и области едят рыбу не менее двух раз в неделю», — говорится в исследовании.

«Для выращивания выбрали особую породу, которую называют "тяжёлой" — эти индейки всего за три месяца набирают до 16 килограммов веса. Это настоящий прорыв для региона», — говорится в материале.