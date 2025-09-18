В Подмосковье выпуск томатных соусов вырос на 9%

18 сентября 2025, 10:56

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области увеличилось производство томатных соусов и кетчупов. С начала года предприятия региона выпустили свыше 21 тысячи условных банок продукции, что на 9,1% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в подмосковном Минсельхозе.