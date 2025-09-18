Достижения.рф

В Подмосковье выпуск томатных соусов вырос на 9%

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области увеличилось производство томатных соусов и кетчупов. С начала года предприятия региона выпустили свыше 21 тысячи условных банок продукции, что на 9,1% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в подмосковном Минсельхозе.



Подмосковные компании обеспечивают более 28% выпуска томатных соусов в Центральном федеральном округе и занимают третье место в России. Основные производители — ООО «Астраханка», НАО «Дарсил», ООО «ПК Мэтр» и ООО «Руконт».

Пищевая промышленность Московской области активно развивается. Местные предприятия расширяют ассортимент — от привычных кетчупов до премиальных соусов по оригинальным рецептам.

За весь 2024 год в области произвели 35,3 тысячи условных банок томатных соусов.


Ирина Паршина

