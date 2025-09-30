В школе №1 в Дубне открыли обновлённый пищеблок и ввели новое меню

30 сентября 2025, 15:35

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

В Дубне в школе №1 полностью обновили пищеблок. Теперь он соответствует современным стандартам: цеха разделили на овощной и мясной, установили конвектоматы, котлы, мясорубки и другое оборудование. Всё это облегчает труд поваров и повышает качество блюд, рассказали в Администрации городского округа Дубна.





С этого года школьников кормят по новому меню.





«Новое меню максимально приближено к тому, что ребёнок потребляет в обычной жизни: и блины, и круассаны, и хлопья. Для нас это, может, не очень привычно, но востребовано детьми — ребята всё съедают. К тому же выросло число обедающих и завтракающих. Больше половины детей обедают — это очень хороший показатель», — рассказал директор школы №1 Александр Руденко.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна



«Школа №1 — старейшая в Дубне. В прошлом году мы сделали в ней капитальный ремонт по президентской программе. Это позволило увеличить площадь пищеблока и зала для приёма пищи», — отметил глава округа Максим Тихомиров.