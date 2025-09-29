Зараженную «съедобными червями» рыбу продали москвичке во «ВкусВилле»
Жительница Москвы обнаружила червей в копченой скумбрии, купленной в магазине «ВкусВилл». Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва», опубликовав снимок некачественного продукта.
Москвичка рассказала, что купила рыбу вечером 28 сентября. Съев один кусок, она заметила, что внутри ползают черви. Покупательница выяснила, что это анизакиды — разновидности паразитических гельминтов.
Женщина обратилась с жалобой в компанию, но в ответ ей заявили, что закон не запрещает торговать такими продуктами. Представители сети связали это «со слишком большими масштабами заражения рыбы». Как отметила москвичка, ей фактически сказали, что «продали рыбу со съедобными червями».
Ранее сообщалось, что в готовой еде, продающейся в сети магазинов «ВкусВилл», обнаружили кишечную палочку и другие опасные микроорганизмы.
