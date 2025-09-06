Стало известно, какую возможность дадут работодателям в 2026 году

06 сентября 2025, 10:58

Абрамов: Работодателям дадут платить персоналу до 1 млн рублей за ребенка

Фото: istockphoto/Miljan Živković

С 2026 года работодатели смогут единовременно выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей на рождение ребёнка без налогообложения.





Об этом 6 сентября на полях Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ‑2025) заявил Константин Абрамов, председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» и председатель Общественного совета при Минтруда РФ.





«С 2026 года они могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет и для человека», — цитирует его РИА Новости.