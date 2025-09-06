Эксперт назвала главные ошибки россиян при накоплении средств

06 сентября 2025, 06:08

Арина Самойлова: отсутствие системы и спонтанные покупки мешают накопить

Фото: istockphoto/Vershinin

Эксперт по домашней экономике Арина Самойлова в беседе с RT перечислила ключевые ошибки, которые мешают россиянам накапливать деньги. Среди них — отсутствие финансовой системы и незапланированные траты.





Отсутствие финансовой системы и спонтанные покупки являются одними из ключевых ошибок, которые мешают россиянам накапливать средства. Об этом заявила эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова в интервью RT.



По словам специалиста, люди часто копят что останется, а в итоге не откладывают ничего. Гораздо эффективнее сразу выделять фиксированный процент от дохода.





«Даже небольшие, но регулярные незапланированные траты на еду могут съедать до трети бюджета», — предупредила Самойлова.