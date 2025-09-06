Эксперт назвала главные ошибки россиян при накоплении средств
Арина Самойлова: отсутствие системы и спонтанные покупки мешают накопить
Отсутствие финансовой системы и спонтанные покупки являются одними из ключевых ошибок, которые мешают россиянам накапливать средства. Об этом заявила эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова в интервью RT.
По словам специалиста, люди часто копят что останется, а в итоге не откладывают ничего. Гораздо эффективнее сразу выделять фиксированный процент от дохода.
«Даже небольшие, но регулярные незапланированные траты на еду могут съедать до трети бюджета», — предупредила Самойлова.
Она рекомендует заранее планировать меню и не отклоняться от списка покупок, а также обращать внимание на правило нижних полок в магазинах, где часто размещены более выгодные товары.
Эксперт также советует учитывать сезонность цен на продукты и отдавать предпочтение локальным товарам, которые часто дешевле импортных. Кроме того, по её словам, до четверти купленных продуктов выбрасывается из-за неправильного хранения. Простые привычки, такие как заморозка хлеба или хранение круп в герметичных контейнерах, помогают сократить эти потери.
Главный секрет успешного накопления — не в жёсткой экономии, а в осознанном подходе, — заключила Самойлова.