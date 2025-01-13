Стало известно, кем россияне чаще всего мечтали стать в детстве

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Россияне в детстве чаще всего мечтали стать врачами, учителями и актерами или актрисами — 15%, 14% и 10% опрошенных соответственно. К таким выводам пришло исследование сервиса Работа.ру.
«Далее расположены профессии, требующие смелости и решительности — космонавты (8%), пилоты и летчики/стюардессы (по 7% каждый) и полицейские (7%). Не меньшей популярностью пользуются ученые (7%) и художники (7%)», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.Тем временем стало известно, какой период является самым благоприятным для поиска работы. Как рассказала в беседе с RT эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова, такой период приходится на начало года, когда компании пересматривают свои годовые бюджеты и планы.
«В результате появляется больше подходящих вакансий. Кроме того, после праздников многие чувствуют себя отдохнувшими и полными сил, что усиливает мотивацию для поиска новых карьерных возможностей», — отметила специалист.Читайте также:
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