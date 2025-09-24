Питон отрыгнул целую тушу взрослого оленя

24 сентября 2025, 01:01

Во Флориде темного тигрового питона стошнило от холода непереваренным оленем

Фото: iStock/StockSeller_ukr

Биологи Геологической службы США (USGS) зафиксировали во Флориде редкий случай, когда следили за темным тигровым питоном. Рептилия отрыгнула целую тушу взрослого оленя. Об этом сообщает издание Live Science.





Как объяснил биолог USGS Марк Сандфосс, необычный инцидент произошел из-за аномально низких температур, которые установились в регионе.



При значительном похолодании метаболизм питонов замедляется. Пища начинает разлагаться в их организме быстрее, чем перевариваться. В таких случаях рептилии пытаются избавиться от добычи.



Ранее ученые не раз наблюдали за тем, как питоны «вызывали у себя рвоту» в холодных лабораториях. Однако заметить это поведение в дикой природе вышло недавно.



