Питон отрыгнул целую тушу взрослого оленя
Биологи Геологической службы США (USGS) зафиксировали во Флориде редкий случай, когда следили за темным тигровым питоном. Рептилия отрыгнула целую тушу взрослого оленя. Об этом сообщает издание Live Science.
Как объяснил биолог USGS Марк Сандфосс, необычный инцидент произошел из-за аномально низких температур, которые установились в регионе.
При значительном похолодании метаболизм питонов замедляется. Пища начинает разлагаться в их организме быстрее, чем перевариваться. В таких случаях рептилии пытаются избавиться от добычи.
Ранее ученые не раз наблюдали за тем, как питоны «вызывали у себя рвоту» в холодных лабораториях. Однако заметить это поведение в дикой природе вышло недавно.
Сандфосс лично стал свидетелем того, как набитый живот одного питона долгое время не уменьшался. Через пару дней мужчина обнаружил рядом со змеей огромную тушу практически непереваренного белохвостого оленя. По словам специалиста, организм питона стремился избежать отравления токсинами.
Это явление имеет двоякие последствия для экосистемы Флориды.
С одной стороны, холод может сократить численность инвазивного вида питонов. С другой — голодные змеи могут начать активнее охотиться на оленей, что усугубит и без того тревожную ситуацию с популяцией этих животных в регионе.
