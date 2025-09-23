Вильфанд предрек россиянам «октябрьские» холода
Вильфанд сообщил о резком похолодании в центре России
Температура в центральной части европейской России резко снизится до октябрьских норм после аномально теплой погоды. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, произойдет это уже в ближайший четверг. При этом относительно начала недели похолодает примерно на 15 градусов.
«Перелет с сегодняшней "июльской" погоды, очень теплой, в октябрьскую погоду будет очень быстрый, такое путешествие по климату», — заявил Вильфанд.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 22 сентября станет последним солнечным днем для москвичей в этом месяце. Вместе с тем столбики термометров опустятся ниже отметки 20 градусов.