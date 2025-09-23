Вильфанд предрек россиянам «октябрьские» холода

23 сентября 2025, 04:19

Вильфанд сообщил о резком похолодании в центре России

Фото: Роман Вильфанд (РИА Новости / Анастасия Петрова)

Температура в центральной части европейской России резко снизится до октябрьских норм после аномально теплой погоды. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





По его словам, произойдет это уже в ближайший четверг. При этом относительно начала недели похолодает примерно на 15 градусов.





«Перелет с сегодняшней "июльской" погоды, очень теплой, в октябрьскую погоду будет очень быстрый, такое путешествие по климату», — заявил Вильфанд.