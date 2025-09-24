Достижения.рф

Россиянам объяснили новые правила блокировки банковских карт

Юрист Вепренцева: Банки в РФ обязательно должны сообщать причины блокировки карт
Фото: iStock/seb_ra

Банки в РФ теперь обязаны информировать клиентов о конкретных причинах блокировки карт или приостановления операций, а также в недельный срок рассматривать пояснения граждан. Об этом РИА Новости сообщила юрист и основатель консалтинговой компании «Девелопмент Групп» Таисия Вепренцева.



26 августа Банк России распространил информационное письмо с новыми правилами. Они требуют от кредитных организаций письменно разъяснять клиентам правовые основания своих действий со ссылкой на конкретные нормы федерального закона. Ранее банки часто ограничивались общей формулировкой о «внутреннем решении».

Банки также должны указывать, что клиенту следует сделать для восстановления доступа к счетам. Юрист уточнила, что речь идет о случаях блокировки, которые связаны с противодействием отмыванию доходов или рисками в платежных системах.

Теперь у клиентов есть право в течение пяти рабочих дней получить объяснение причин отказа обслуживания или блокировки в системе. Затем следует предоставить свои пояснения, которые банк обязан рассмотреть за семь дней.

«Если спор не решён, гражданин или компания могут обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ, которая обязана вынести решение в течение двадцати рабочих дней», — добавила Вепренцева.
Мария Моисеева

