Стало известно, когда москвичам лучше менять резину на зимнюю

17 октября 2026, 17:46

Синоптик Леус: москвичам лучше менять летнюю резину на зимнюю в начале ноября

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда москвичам лучше менять резину на зимнюю. Об этом он сообщил в личном блоге.