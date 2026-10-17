Стало известно, когда москвичам лучше менять резину на зимнюю
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда москвичам лучше менять резину на зимнюю. Об этом он сообщил в личном блоге.
Специалист напомнил, что производители советуют менять летние шины на зимние, когда температура опускается ниже +5 градусов. По его словам, тёплый октябрь и благоприятные прогнозы позволяют водителям продолжать использовать летние шины ещё в течение двух-трёх недель. Однако, учитывая положительные и околонулевые ночные и вечерние температуры, если вы часто пользуетесь автомобилем, рекомендуется задуматься о смене резины раньше, добавил Леус.
В Москве до конца следующей рабочей недели будет преобладать сухая погода. В ночные часы температура будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов, а днём поднимется до 9–14 градусов выше нуля, заключил он.
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