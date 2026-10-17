Названа ключевая составляющая долголетия

17 октября 2026, 15:18

Биолог Москалев: Частая физическая активность — важная составляющая долголетия

Фото: iStock/SeventyFour

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, профессор и эксперт телеканала «Доктор» Алексей Москалев рассказал, какую составляющую долголетия можно назвать ключевой. Об этом пишет «Лента.ру».