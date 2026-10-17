Названа ключевая составляющая долголетия
Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, профессор и эксперт телеканала «Доктор» Алексей Москалев рассказал, какую составляющую долголетия можно назвать ключевой. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист подчеркнул, что одним из наиболее эффективных способов поддержания здоровья в зрелом возрасте является регулярная физическая активность. Согласно его мнению, работающие мышцы активно расходуют глюкозу, а физическая нагрузка стимулирует обновление мышечной и костной ткани. Это позволяет сохранять физическую форму и положительно влияет на процессы старения.
Москалев отметил, что крепкие мышцы и кости защищают от падений, которые могут привести к серьезным травмам, таким как перелом бедра. Часто именно после такого перелома человек теряет возможность самостоятельно передвигаться. Поэтому возраст не является препятствием для силовых тренировок, а наоборот, делает их необходимыми, заключил ученый.
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