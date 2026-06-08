Стало известно, когда можно открывать купальный сезон в Москве
Синоптик Шувалов: к следующим выходным в Москве уже можно будет купаться
Летняя жара сохранится в Москве и Подмосковье до 12 июня. Температура на текущей неделе превысит климатическую норму на 3–5 °C. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его прогнозу, в предстоящие дни москвичей ждут +25…+28 °C, а в центре Москвы и на юго-востоке Московской области столбики термометров поднимутся и до +30…+31 °C. Давление составит порядка 750 миллиметров ртутного столба, а к концу недели немного понизится.
«Вода за предстоящие теплые дни в столичном регионе хорошо прогреется, так что к следующим выходным уже можно будет купаться», — отметил Шувалов в разговоре с «Вечерней Москвой».
При этом врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок уточнил специально для RT, что температура воды для комфортного купания должна быть не ниже 18 °C.
«Пока вода и воздух не прогрелись до определённой температуры, купаться не рекомендуется. Наиболее благоприятные условия для купания — ясная безветренная погода и температура воздуха +25 °C и выше», — уточнил врач.
Кроме того, купаться лучше всего днём или вечером во избежание перегрева на солнце. Взрослым можно находиться в воде не более 10–15 минут, а детям — не более трёх минут. Безопаснее всего выбирать специально оборудованные пляжи, где есть спасатели и можно получить медпомощь, заключил Болибок.