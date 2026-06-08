Стало известно, когда можно открывать купальный сезон в Москве

08 июня 2026, 13:10

Синоптик Шувалов: к следующим выходным в Москве уже можно будет купаться

Фото: iStock/Nataliy Kl

Летняя жара сохранится в Москве и Подмосковье до 12 июня. Температура на текущей неделе превысит климатическую норму на 3–5 °C. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По его прогнозу, в предстоящие дни москвичей ждут +25…+28 °C, а в центре Москвы и на юго-востоке Московской области столбики термометров поднимутся и до +30…+31 °C. Давление составит порядка 750 миллиметров ртутного столба, а к концу недели немного понизится.





«Вода за предстоящие теплые дни в столичном регионе хорошо прогреется, так что к следующим выходным уже можно будет купаться», — отметил Шувалов в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Пока вода и воздух не прогрелись до определённой температуры, купаться не рекомендуется. Наиболее благоприятные условия для купания — ясная безветренная погода и температура воздуха +25 °C и выше», — уточнил врач.