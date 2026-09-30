Стало известно, когда можно вернуть «невозвратный» товар

30 сентября 2026, 14:12

Фото: Istock/chanakon laorob

Вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв объяснил, как работает «невозвратный» перечень товаров.





В беседе с RT эксперт отметил, что указанный список ограничивает лишь обмен исправного непродовольственного товара, который не подошёл по размеру или фасону. При браке или несоответствии заказу покупатель может вернуть продукт.



По словам Хрулёва, на 1 сентября 2026 года в перечень входят лекарства, медтовары, предметы гигиены, косметика, парфюмерия, бельё, ткани, кабели, бытовая химия, мебельные гарнитуры, драгоценности, техника, оружие, животные, растения и непериодические издания.

«Интернет-покупку можно вернуть до получения или за семь дней после, без письменных правил — за три месяца. Нужно сохранить вид и свойства. Исключение — вещь только для заказчика», — пояснил он.