Из России депортируют мигрантов, чьи дети надругались над девочкой под Калугой
Мигрантов, чьи дети надругались над четырёхлетней девочкой в Калужской области, депортируют из страны, а одного из родителей лишат российского гражданства. Об этом пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что совершившие противоправные действия дети уже помещены в специализированное учреждение. Сейчас к уголовной ответственности привлекаются их родители за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию. Компетентными органами уже принято решение об их депортации, а также инициирован вопрос о лишении одного из родителей гражданства России.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю управления ведомства по Калужской области Марку Харламову представить доклад о проведённом комплексе следственных действий. Само расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Ранее стало известно, что несовершеннолетние в возрасте 9 и 11 лет, которые являются детьми граждан Таджикистана, находящихся на территории России нелегально, совершили действия сексуального характера в отношении малолетней.
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