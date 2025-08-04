Из России депортируют мигрантов, чьи дети надругались над девочкой под Калугой

04 августа 2025, 11:48

Фото: iStock/blinow61

Мигрантов, чьи дети надругались над четырёхлетней девочкой в Калужской области, депортируют из страны, а одного из родителей лишат российского гражданства. Об этом пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила в беседе с ТАСС.