В Екатеринбурге из-за пожара в гаражном комплексе повреждено более 100 машин
В Екатеринбурге произошёл пожар в гаражном комплексе, в результате которого повреждены свыше 100 автомобилей и два квадроцикла, говорится в оперативной сводке регионального главка МЧС.
По данным ведомства, полностью сгорели 24 легковых автомобиля. Площадь возгорания составила около 700 квадратных метров. Пострадавших среди людей нет.
Для тушения пожара были задействованы 55 человек личного состава и 19 единиц техники. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены.
Ранее в Сочи на нефтебазе загорелась цистерна с топливом. Пожар полностью потушен.
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