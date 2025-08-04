В Екатеринбурге из-за пожара в гаражном комплексе повреждено более 100 машин

04 августа 2025, 11:53

Фото: iStock/Distortion Media

В Екатеринбурге произошёл пожар в гаражном комплексе, в результате которого повреждены свыше 100 автомобилей и два квадроцикла, говорится в оперативной сводке регионального главка МЧС.