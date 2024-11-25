Стало известно, когда начнут применять новую вакцину от рака

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Разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) вакцину от рака начнут применять для пациентов уже со следующего года. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Она отметила, что завершился трёхлетний цикл исследований по данной вакцине. Благодаря принятому в этом году закону о применении персонализированных препаратов, уже в следующем году планируется начать её применение для лечения пациентов.
По словам Скворцовой, в ходе эксперимента со злокачественной аденокарциномой кишечника у животных, было выявлено не только резкое замедление развития опухоли после введения вакцины, но и значительное сокращение её объёмов на 75-80%. После введения препарата все животные продолжили жить, и появилась возможность взять под контроль заболевание.
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Анастасия Чинкова