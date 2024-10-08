Биолог Косоруков рассказал, что в России скоро начнут испытания вакцины от рака

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Биолог Вячеслав Косоруков рассказал, что в России скоро начнут испытания вакцины от рака. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».
«Они могут быть либо полноценными клиническими испытаниями, либо так называемыми исследованиями в рамках клинических исключений», — пояснил он.
Биолог заявил, что вакцину будут вводить пациентам с установленным диагнозом в рамках терапии после операции. Она будет подбираться индивидуально для каждого человека, основываясь на его геноме и геноме опухоли. Основной её задачей является предотвращение рецидивов после удаления новообразований.
Он отметил, что эта вакцина эффективна не для всех видов рака, а только для определенных. На данный момент она подходит для меланомы, а в будущем могут быть добавлены рак легких, некоторые виды рака желудочно-кишечного тракта и рак почки.
Ранее сообщалось, что 57-ленюю пациентку с острым перитонитом, спровоцированным попаданием в брюшную полость содержимого кишечника, спасли врачи Зарайской больницы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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