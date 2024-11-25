Путин: внедрение вакцины от рака российского происхождения станет прорывом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероникой Скворцовой объявил, что внедрение российской вакцины от рака станет прорывом.
Скворцова рассказала российскому лидеру о ходе работы над препаратом. Она передала, через год онковакцина ФМБА может быть готова к применению.
В августе Вероника Скворцова передавала, что вакцины разрабатываются для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы — они являются одними из самых агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований.
Руководитель Федерального медико-биологического агентства обращала внимание, что препарат для лечения колоректального рака на данный момент уже прошел полный цикл доклинических исследований — его уже можно применять.
Ранее сообщалось, что в середине следующего 2025 года начнутся первые клинические исследования российской вакцины от рака.
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В августе Вероника Скворцова передавала, что вакцины разрабатываются для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы — они являются одними из самых агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований.
Руководитель Федерального медико-биологического агентства обращала внимание, что препарат для лечения колоректального рака на данный момент уже прошел полный цикл доклинических исследований — его уже можно применять.
Ранее сообщалось, что в середине следующего 2025 года начнутся первые клинические исследования российской вакцины от рака.
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Ольга Енгалычева