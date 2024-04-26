Стало известно, когда отключат отопление в Москве

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Завершение отопительного сезона в столичном регионе прекращается, когда среднесуточная температура будет сохраняться не ниже восьми градусов тепла. Об этом рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.
«В последние дни в Москве среднесуточная температура все же не соответствовала этим показателям. В отдельные дни температура превышала 20-градусные показатели, но в другие резко опускалась, то есть не было стабильности», — пояснил Крохин в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако уже в ближайшие дни в столицу придёт потепление, а местные власти будут ориентироваться по вопросу отключения отопления на текущие погодные условия и прогнозы синоптиков.
По словам Крохина, даже если в ближайшие дни среднесуточная температура будет выше восьми градусов, но в дальнейшем будет ожидаться похолодание, отопление в квартирах не отключат.
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