В Лобне вернули свет и тепло в несколько домов

Фото: телеграм-канал Анны Кротовой
Специалисты вернули свет в несколько домов в Лобне. Об этом заявила глава городского округа Анна Кротова.
«С половины второго ночи аварийная бригада работала над восстановлением подачи электроэнергии на улицах Центральная, ул. Мирная, Дружбы, Ленина, Аэропортовская, Зелёная и Есенина. Специалисты «МСК-Энерго» провели ремонт и вернули свет в дома в 4:30», – написала Кротова в своём телеграм-канале.Кроме того, по её словам, без электричества с 23:15 остались жители ул. Горки Киовские и ул. Нестериха. Работы также ведёт бригада «МСК-Энерго». На первой улице свет подключили к 6 утра, а на ул. Нестериха до окончания ремонта подвезли дизель-генератор.
Ранее Кротова сообщала, что из-за ремонта течи с утра воскресенья по нескольким адресам отключили центральное отопление и горячую воду.
«Жители дома №7, к.2 по улице Ленина жаловались на отсутствие тепла. Сотрудники теплосети откорректировать параметры. Управляющая компания отчитались, что тепло в дом подаётся в нормальном режиме», – отметила глава муниципалитета.Она добавила, что на ул. Маяковского в дому №10 выехали техники выяснить причину отсутствия отопления в одном из стояков. Работы продолжаются.
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