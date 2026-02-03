Стало известно, когда потеплеет в Москве
Синоптик Шувалов: Экстремальные морозы в Москве продлятся до следующей недели
Экстремальные морозы уйдут из столичного региона только во второй половине февраля. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его прогнозу, в первой половине февраля в Москве и Подмосковье будет держаться аномально холодная температура, которая ниже климатической нормы на 5–10 °С. Так, до 6 февраля в регионе ожидается -15...-18 °С в дневные часы, а ночью температура будет опускаться до -25 °С.
«В субботу, 7 февраля, потеплеет до -10...-5 °С, ослабление морозов не будет продолжительным, следом ожидается новая волна похолодания — температура вновь приблизится к отметке -20 °С», — уточнил Шувалов в разговоре с «Известиями».
При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал URA.RU, что на следующей неделе потепление продолжится.
«После прихода относительно более теплой воздушной массы в выходные дни она сохранится и в начале недели. В понедельник, 9 февраля, дневная температура в Москве составит -7...-12 °С, ночью похолодает до -12...-17 °С. Осадков не ожидается», — спрогнозировал Ильин.
Во вторник и среду, 10-11 февраля, днем потеплеет до -9...-11 °С. Уже в четверг в московский регион придет общее потепление, и столбики термометров ночью покажут до -6...-11 градусов, а днем — до -5...-7 °С.
В выходные дни теплая тенденция сохранится, температура будет близка к нулевым отметкам с небольшой оттепелью.