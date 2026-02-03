В Кузбассе 4 января ожидаются температурные скачки от -37 °С до -5 °С

03 февраля 2026, 14:43

Фото: iStock/yrabota

В Кемеровской области в среду, 4 февраля, ожидаются сильные перепады температуры от -37 °С до -5 °С. Об этом рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.





По прогнозу, в ночь на среду в Кузбассе ожидается до -23…-28 °С, а местами температура в регионе опустится до -37 °С.





«Днем будет -13…-18 °С, местами — до -5…-10 °С, а по северу до -23 °С. Ветер прогнозируется северо-восточный с порывами ночью до 14 м/с, днем – до 12 м/с. Небольшая облачность, без осадков, местами изморозь», — передает VSE42.RU.

«Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала нынешней зимы. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил -21,6 °С, что на 0,6 °С ниже, чем было у прежнего морозного лидера, 1 февраля», — написал синоптик в своем Telegram-канале.