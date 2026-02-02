Стало известно, когда ставку по семейной ипотеке начнут привязывать к числу детей

02 февраля 2026, 15:12

Аналитик Шляхин: ставки по семейной ипотеке могут пересмотреть уже летом

Фото: iStock/sommart

О планах пересмотреть условия семейной ипотеки в зависимости от числа детей начали говорить ещё в июне 2025 года. Об этом напомнил руководитель портала «СибДом», аттестованный аналитик рынка недвижимости Александр Шляхин.





Напомним, Министерство финансов РФ предложило ставку по «Семейной ипотеке» привязать к количеству детей в семье. Рассматриваются варианты ставки в 12% для семей с одним ребенком, 6% — с двумя и 4% — с тремя и более детьми.





«На этой информационной волне и ограничениях с 1 февраля на получения двух семейных ипотек на семью и был всплеск выдачи семейной ипотеки в конце 2025 года», — отметил Шляхин в разговоре с Om1 Новосибирск.