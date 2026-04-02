Стало известно, когда в Москве и Подмосковье начнется грибной сезон

02 апреля 2026, 10:06

Миколог Вишневский: Грибной сезон в Москве может начаться уже в середине апреля

Грибной сезон в столичном регионе может начаться уже в середине апреля. Об этом рассказал миколог Михаил Вишневский.





Эксперт пояснил, что в случае сохранения нынешних погодных условий, почва быстро прогреется и напитается влагой, создав идеальные условия для старта грибного сезона. В середине апреля жители Москвы и Подмосковья смогут отправиться в леса за строчками, сморчками и сморчковыми шапочками.



А в середине мая уже появятся белые грибы, подберезовики и маслята, добавил Вишневский.





«При этом, если погодные условия позволят, весенний сезон сбора грибов сольется с летним. Весной грибники могут довольствоваться только экзотическими видами грибов, а летом начнется сезон классического урожая, — отметил миколог в разговоре с «Вечерней Москвой».