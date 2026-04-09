Стало известно, когда в Москве можно будет кататься на роликах
Синоптик Шувалов: В Москве кататься на роликах можно будет после Пасхи
Любители спортивного отдыха смогут открыть сезон прогулок на роликах и самокатах уже на следующей неделе, когда снег в столичном регионе полностью сойдет, а температура поднимется до +15…+17 °C. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он пояснил, что для того, чтобы кататься на роликах, асфальт должен полностью освободиться от снега. По его прогнозу, после непродолжительного похолодания к выходным в Москву начнет возвращаться тепло.
«На следующей неделе тенденция к повышению дневной температуры будет только нарастать, достигая +15…+17 °C, без намека на снег», — уточнил Шувалов Агентству городских новостей «Москва».
А пока в столичном регионе сохраняется циклональный характер погоды, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Предстоящей ночью местами пройдет снег без дождя. В пятницу днем в Москве будет +2...+4 °C и порывистый ветер.
«В субботу уже ожидается +5...+10 °C, а в воскресенье температура поднимется до +8...+13 °C», — добавил Ильин.