Стало известно, когда в Москве можно будет кататься на роликах

09 апреля 2026, 12:54

Синоптик Шувалов: В Москве кататься на роликах можно будет после Пасхи

Фото: iStock/yulenochekk

Любители спортивного отдыха смогут открыть сезон прогулок на роликах и самокатах уже на следующей неделе, когда снег в столичном регионе полностью сойдет, а температура поднимется до +15…+17 °C. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





Он пояснил, что для того, чтобы кататься на роликах, асфальт должен полностью освободиться от снега. По его прогнозу, после непродолжительного похолодания к выходным в Москву начнет возвращаться тепло.





«На следующей неделе тенденция к повышению дневной температуры будет только нарастать, достигая +15…+17 °C, без намека на снег», — уточнил Шувалов Агентству городских новостей «Москва».

«В субботу уже ожидается +5...+10 °C, а в воскресенье температура поднимется до +8...+13 °C», — добавил Ильин.