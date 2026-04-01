Стало известно, когда в Москве начнется купальный сезон

01 апреля 2026, 14:20

Синоптик Шувалов: Купальный сезон в Москве начнется не раньше середины июня

Водоемы в столичном регионе прогреются для открытия купального сезона во второй половине июня. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» синоптик уточнил, что сейчас в Москве и Подмосковье купать пока рано, поскольку среднесуточная температура последние пять дней только преодолела отметку в +10 °С. Поэтому температура воды пока не комфортна для купания, пояснил эксперт.





«Мне кажется, что вторая половина июня является самым оптимальным временем, по крайней мере по климату. Когда температура воды подмосковных водоемов достигает той градации, когда уже не страшно окунуться», — сказал Шувалов.

«В выходные дни это будет достаточно впечатляюще. По некоторым моделям, дневная температура опустится до +3...+5 °С. В этой ситуации не исключён и мокрый снег», — отметил эксперт.