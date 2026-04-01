Стало известно, когда в Москве начнется купальный сезон

Синоптик Шувалов: Купальный сезон в Москве начнется не раньше середины июня
Водоемы в столичном регионе прогреются для открытия купального сезона во второй половине июня. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» синоптик уточнил, что сейчас в Москве и Подмосковье купать пока рано, поскольку среднесуточная температура последние пять дней только преодолела отметку в +10 °С. Поэтому температура воды пока не комфортна для купания, пояснил эксперт.
«Мне кажется, что вторая половина июня является самым оптимальным временем, по крайней мере по климату. Когда температура воды подмосковных водоемов достигает той градации, когда уже не страшно окунуться», — сказал Шувалов.
Тем временем на предстоящих выходных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается мокрый снег и значительное ухудшение погоды, предупредил Шувалов в беседе с RT.
По его прогнозу, до пятницы температура воздуха будет в пределах +7...+12 °С. После чего заметно похолодает.
«В выходные дни это будет достаточно впечатляюще. По некоторым моделям, дневная температура опустится до +3...+5 °С. В этой ситуации не исключён и мокрый снег», — отметил эксперт.
Он уточнил, что снег может пройти не в самом городе, а на севере и востоке области.