Синоптик рассказала, будут ли установлены новые снежные рекорды 24 февраля

Синоптик Макарова: в Москве 24 февраля снегопад не побьет рекорды
Снегопад, который начнется в Московском регионе во вторник, а закончится в среду, не установит новых рекордов. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.



По словам синоптика, 24 февраля высота снежного покрова может увеличиться на 15 сантиметров. Минимальная температура в Москве составит от минус 6 до минус 8 градусов, а в области — от минус 5 до минус 10.

Макарова подчеркнула, что снегопад продлится не менее суток. В среду, 25 февраля, также ожидаются осадки, но они будут менее интенсивными — около четырех миллиметров. Синоптик отметила, что новые рекорды в результате этого снегопада не предвидятся.

Екатерина Коршунова

