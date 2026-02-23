Синоптик рассказала, будут ли установлены новые снежные рекорды 24 февраля
Снегопад, который начнется в Московском регионе во вторник, а закончится в среду, не установит новых рекордов. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
По словам синоптика, 24 февраля высота снежного покрова может увеличиться на 15 сантиметров. Минимальная температура в Москве составит от минус 6 до минус 8 градусов, а в области — от минус 5 до минус 10.
Макарова подчеркнула, что снегопад продлится не менее суток. В среду, 25 февраля, также ожидаются осадки, но они будут менее интенсивными — около четырех миллиметров. Синоптик отметила, что новые рекорды в результате этого снегопада не предвидятся.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, когда в Москве начнет сходить снег.
