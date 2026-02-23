Синоптик рассказала, будут ли установлены новые снежные рекорды 24 февраля

23 февраля 2026, 18:57

Синоптик Макарова: в Москве 24 февраля снегопад не побьет рекорды

Фото: iStock/MarianVejcik

Снегопад, который начнется в Московском регионе во вторник, а закончится в среду, не установит новых рекордов. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.