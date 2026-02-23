Жителям Москвы рассказали об интенсивном снегопаде перед похолоданием

23 февраля 2026, 21:16

Синоптик Позднякова: в Москве ожидается сильный снегопад 24 февраля

Фото: медиасток.рф

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила о прогнозе погоды в столичном регионе на предстоящую неделю.





В беседе с «RT» Позднякова рассказала, что 24 февраля в Москве и области ожидается снегопад, местами сильный. Синоптик отметила, что после кратковременной оттепели в выходные регион попадёт в тыловую часть циклона, что принесёт похолодание.



Метеоролог добавила, что температура воздуха на предстоящей неделе будет держаться на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

«Снег завтра будет интенсивный. 26 февраля по области температура опустится до -12 °С, днём до -5 °С. Реального повышения температуры до слабоположительных значений днём мы ожидаем только в первых числах марта», — заключила Татьяна.