Стало известно, когда в Москве ударят заморозки

29 октября 2026, 10:28

Синоптик Ильин: до конца октября в Москве не ожидается осадков

Фото: Istock/sagarmanis

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что до конца октября в столице не ожидаются осадки.





В беседе с RT специалист рассказал, что ночью 30 октября температура составит +4…+6 °C, а днём +10…+12 °C. Ветер ожидается южный 4—9 м/с, давление 755 мм ртутного столба.



Ильин добавил, что 31 октября давление понизится до 750—752 мм, температура ночью будет +3…+5 °C, днём +8…+10 °C, без осадков, ветер повернёт на восточный со скоростью 4—9 м/с. Однако в ночь на 1 ноября, по словам синоптика, в столице похолодает.

«Местами по области возможны заморозки. Днём в Москве около +5…+10 °C. Преимущественно без осадков. Ветер ожидается с севера со скоростью 3—8 м/с, а атмосферное давление вновь повысится до 755 мм», — подытожил он.