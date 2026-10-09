Стало известно, когда в Москву придёт похолодание

09 октября 2026, 21:51

Синоптик Позднякова: резкого похолодания в Москве до конца октября не ожидается

Фото: Istock/CentralITAlliance

Специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что до конца октября Москва не увидит резкого похолодания. По её словам, в ближайшие недели температура преимущественно превысит климатическую норму и останется очень тёплой.





В беседе с NEWS.ru синоптик заявила, что выходные 10 и 11 октября окажутся комфортными: облачно с прояснениями. Лишь в ночь на субботу пройдёт кратковременный дождь.

«Начало следующей недели также будет с небольшими осадками, но ночи останутся тёплыми. Дневная температура немного подрастёт. В понедельник, 12 октября, несмотря на ветреную погоду, столбики термометров покажут +14–16 градусов. Это на четыре градуса тепла выше нормы. Резких изменений погоды в сторону холода пока не просматривается. Вполне вероятно, что и последняя декада октября в столичном регионе порадует теплом», — рассказала Татьяна.