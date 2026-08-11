Бесплатным проездом пользуются 186 тысяч детей из многодетных семей Подмосковья

11 августа 2026, 11:34

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Около 186 тысяч детей и 90 тысяч родителей из многодетных семей Московской области пользуются правом на бесплатный проезд на общественном транспорте в текущем году. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Коркин отметил, что это одна из самых востребованных мер поддержки.





«В Московской области право на бесплатный проезд в общественном транспорте предоставляется не только детям из многодетных семей, но и одному из родителей. Это делает поездки более доступными и позволяет значительно снизить повседневные расходы семьи», — добавил депутат.