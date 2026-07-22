В России водитель маршрутки похитил мальчика из-за проблем с оплатой проезда
У водителя маршрутного такси Елабуга — Набережные Челны в Татарстане произошел конфликт с 15-летним пассажиром. Об этом рассказала Telegram-каналу «Челны онлайн».
По словам матери школьника, 20 июля ее сын возвращался домой на общественном транспорте. При оплате проезда у него не оказалось наличных, а перевести деньги с карты не получилось из-за отсутствия интернета.
Подросток объяснил ситуацию водителю и попросил пассажиров поделиться сетью, но никто не помог. Тогда он позвонил родительнице, которая попросила шофера дать номер для перевода денег. Однако тот ответил, что «уже не надо».
После этого мужчина увез юного пассажира в неизвестном направлении и высадил его на Казанском проспекте в районе ГЭС. До города мальчик добирался пешком около 15–20 минут.
Женщина утверждает, что ее сын не отказывался платить. Теперь она требует установить личность водителя и дать его действиям правовую оценку.
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