В России водитель маршрутки похитил мальчика из-за проблем с оплатой проезда

22 июля 2026, 20:09

В Татарстане водитель маршрутки высадил подростка из-за проблем с оплатой проезда

Фото: iStock/blinow61

У водителя маршрутного такси Елабуга — Набережные Челны в Татарстане произошел конфликт с 15-летним пассажиром. Об этом рассказала Telegram-каналу «Челны онлайн».