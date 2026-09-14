Стало известно, когда в России прекратится активность «наноклещей»

14 сентября 2026, 19:36

Зоолог Ефременко: активность «наноклещей» прекратится с приходом морозов

Фото: iStock/blende10

Активность «наноклещей» в России прекратится, когда придут зимние морозы. Об этом рассказал зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.





В разговоре с изданием «Абзац» эксперт пояснил, что «наноклещи» — это молодые особи обычных насекомых. Сообщения о выведении новой мелкой породы, по его словам, являются вымыслом. Их маленький размер связан исключительно с возрастом.





«Их активность закончится только зимой, когда ударят настоящие холода. В другое время, особенно осенними прохладными днями, они будут кусать. Главное средство защиты — простая осторожность и светлая одежда, чтобы вовремя заметить паразита, который на вас залез», — уточнил Ефременко.

«При относительно теплой осени сезон клещей может завершиться и в конце ноября. На асфальтированных улицах, в скверах и на газонах они жить не любят, предпочитая крупные лесопарковые зоны. Там сохраняется их естественная среда обитания в виде лесной подстилки, плюс есть "подкормители"», — добавил Сафонов.