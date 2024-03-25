США расширили санкции против РФ

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США расширили санкционный список в отношении граждан РФ и предприятий. Об этом сообщается в американском Минфине.
В рестрикционный список вошли 18 компаний и два физических лица.
Прежде ведение санкционной политики в отношении РФ и ее граждан, прокомментировал посол РФ в США Анатолий Антонов.
По его мнению, американские власти делают это от бессилия, так как изначально их планы по изоляции России не оправдались, более того, российская экономика начала развиваться.
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Анастасия Хохлова