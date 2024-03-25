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США расширили санкции против РФ

США внесли в санкционный список по РФ 2 физических лица и 18 компаний
25 марта 2024, 18:52
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

США расширили санкционный список в отношении граждан РФ и предприятий. Об этом сообщается в американском Минфине.
В рестрикционный список вошли 18 компаний и два физических лица.

Прежде ведение санкционной политики в отношении РФ и ее граждан, прокомментировал посол РФ в США Анатолий Антонов.


По его мнению, американские власти делают это от бессилия, так как изначально их планы по изоляции России не оправдались, более того, российская экономика начала развиваться.

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Захарова назвала аморальным заявление США об отказе помогать РФ после теракта
25 марта 2024, 19:24

Фото: сайт Кремля

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Белого дома, что США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе». Об этом сообщает в своем телеграм-канале «RT на русском».
«Демонстративное аморальное поведение стало «новой нормальностью» в либеральных демократиях», — сообщила Захарова в ходе брифинга.
В понедельник 25 марта представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не намерены оказывать помощь России в сфере безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин был первым, кто в 2001 году протянул руку помощи Америке и заявил о готовности оказывать поддержку после теракта 11 сентября. В ноябре 2001 года российский лидер прибыл в США с рабочей поездкой и посетил развалины комплекса Всемирного торгового центра, ставшего объектом беспрецедентной атаки террористов-камикадзе. Тогда жертвами теракта стали более 6 тысяч человек.

Ранее страны Евросоюза высказали России слова солидарности и сочувствия, а также обозначили возможность сотрудничества в борьбе против терроризма.

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#терроризм
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Жители Мукачёво в Закарпатье перекрыли дороги в знак протеста против мобилизации
25 марта 2024, 19:15

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Жители закарпатского села Мукачёво на Украине устроили массовую акцию протеста против насильственной мобилизации. Женщины и старики перекрывали улицы в населённом пункте.
Чтобы не быть привлечёнными к ответственности за нарушение правил дорожного движения, митингующие перекрывали дороги на пешеходных переходах, сообщает украинское издание «Страна.ua». Однако даже такое выборочное стояние на «зебрах» привело к полной блокировке движения в селе.

Женщины требовали от властей прекратить использовать «бандитские методы мобилизации» и запретить сотрудникам Территориальных центров комплектации (аналог военкоматов - прим. ред.) хватать мужчин на улицах и увозить их на фронт. Они настаивали, что мобилизация должна проходить только цивилизованным и законным способом. Полицейские пытались разгонять митингующих.

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США не будут оказывать РФ помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе»
25 марта 2024, 19:00

Фото: iStock/lucky-photographer

Контакты США и России по борьбе с терроризмом разрушены, причем не по вине Москвы. В Белом доме заявили, что не намерены оказывать помощь России в сфере безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Соответствующее заявление сделал в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее рассказал, что президент РФ Владимир Путин был первым, кто в 2001 году протянул руку помощи американцам и заявил о готовности оказать помощь после теракта 11 сентября, в ходе которого террористы захватили четыре рейсовых пассажирских самолета и направили их в сторону «башен-близнецов».

В ноябре 2001 года Владимир Путин прибыл в Нью-Йорк с рабочей поездкой и начал ее с посещения развалин комплекса Всемирного торгового центра, ставшего 11 сентября объектом беспрецедентной атаки террористов-камикадзе. Тогда руины 110-этажных «башен-близнецов" погребли под собой около 6 тыс человек.

Власти США отказались поздравлять Владимира Путина с победой на выборах главы государства, об этом в прошлый понедельник заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

При этом, страны Евросоюза высказали России слова солидарности и сочувствия. Европейский союз выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе против терроризма в случае, если Москва обратиться с такой просьбой.

В понедельник 25 марта заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Ближнем Востоке, началось с минуты молчания в память о жертвах чудовищного теракта, произошедшего в Красногорске.

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#сша
#крокус сити холл
#белый дом
#россия
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Заседание СБ ООН началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в России
25 марта 2024, 18:24

Фото: iStock/LesDaMore

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Ближнем Востоке, началось с минуты молчания в память о жертвах чудовищного теракта, произошедшего в Красногорске. Об этом пишет ТАСС.
После этого участники заседания приступили к обсуждению текущей повестки.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза выразили слова поддержки и сочувствия относительно произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл» теракта.

Президент Франции Макрон рассказал о важности сплочения всех мировых держав в вопросе поиска причастных к теракту. Наряду с этим он отметил, что не хочет, чтобы «этот вопрос обернулся против Украины». Перспективу, что страну могут заочно безосновательно обвинять в причастности к трагедии, президент Франции назвал «контрпродуктивной».

Четверых обвиняемых в трагедии задержали и отправили в СИЗО. В понедельник 25 марта по требованию СК РФ в суд привезли еще трех пособников террористов.

На момент написания материала, 25 марта, спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокус сити холла», об этом сообщили в МЧС.

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#крокус сити холл
#терроризм
#россия
#оон
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Посол России назвал причину отказа от визита в МИД Польши по вопросу ракеты
Посол РФ отказался посетить МИД Польши из-за отсутствия доказательств по ракете
25 марта 2024, 18:01

Фото: istockphoto / macky_ch

Посол России в Польше Сергей Андреев назвал причину своего отказа в посещении МИД республики после заявлений, что якобы ракета России нарушила воздушное пространство страны. Об этом передают РИА Новости.
Уточняется, что Сергей Андреев отказывается от приезда в МИД Польши из-за отсутствия докозательств. Андреев заявил, что такое решение было принято из-за того, что ему отказали в предоставлении доказательной базы по происшествию.

Ранее писали, что после того, как якобы ракета Российской Федерации пролетела через воздушное пространство Польши заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна принял решение вызвать Андреева и выразить протест.

Позже выяснилось, что российский дипломат не приехал в МИД Польши.

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#мид
#ес
#ракеты
#рф
#польша
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Мишустин: Виновные в теракте в «Крокус Сити Холле» не заслуживают снисхождения
25 марта 2024, 16:58

Фото: сайт Кремля

Все обстоятельства террористического акта, совершённого в пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», тщательно расследуются. Все виновные обязательно понесут заслуженное наказание.
Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. В официальном телеграм-канале Кабинета министров РФ он написал, что виновные в совершении такого страшного преступления не заслуживают никакой пощады.

В настоящее время четыре террориста, непосредственно участвовавшие в нападении, арестованы. Всего по делу о теракте задержаны 11 человек. Следователи продолжают работу по установлению всей подготовительной базы террористов. В результате их действий по последним данным погибли 133 человека, ещё 182 получили ранения.

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#следователи
#человек
#михаил мишустин
#министр
#рф
#теракт
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Профессор Арнстберг: По военному потенциалу Швеция уступает даже креветке
Профессор Арнстберг: В сравнении с Путиным политики Швеции ведут себя как дети
25 марта 2024, 16:55

Фото: istockphoto/Racide

Шведские политики ведут себя словно детсадовцы по сравнению с президентом РФ Владимиром Путиным или главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом заявил профессор этнологии Стокгольмского университета и писатель Карл-Улов Арнстберг.
В эфире подкаста SwebbTV он сказал, что политические деятели скандинавской страны всё чаще ведут себя как дети, недоумки или попросту лжецы.

«Они участвуют в разжигании конфликта на Украине, хотя по военному потенциалу Стокгольм уступает даже креветке», — заявил учёный.

Он также отметил, что шведские власти не видят никаких рисков в членстве в НАТО и принимают важные политические решения, касающиеся будущего страны, так, как будто они находятся в каком-то пузыре и полностью оторваны от реальности. По сравнению с Путиным, они ведут себя как дети, ещё раз подчеркнул профессор Арнстберг.

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#сергей лавров
#украина
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Совершившая теракт в «Крокусе» группировка пыталась устроить подобное во Франции
Президент Макрон: Террористы «Крокуса» могли готовить нападения во Франции
25 марта 2024, 16:21

Фото: iStock/SimonLukas

Группировка «Исламское государство — Хорасан»* пыталась совершить нападения на территории Франции в последние месяцы, заявил президент республики Эммануэль Макрон. Трансляция выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Французский лидер подчеркнул, что сейчас необходимо как можно быстрее найти ответственных за теракт и сотрудничать в вопросе поимки преступников. Ранее Европейский союз (ЕС) выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом. Члены стран Евросоюза, включая Францию, решительно не поддержали теракт в «Крокус Сити Холле» и выразили свои соболезнования.

Кроме того, стало известно, что Макрон выступил в защиту Украины в вопросе поиска причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», сказав, что не хочет, чтобы «этот вопрос обернулся против Украины». Перспективу, что страну могут заочно безосновательно обвинять в причастности к трагедии, президент Франции назвал «контрпродуктивной».

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* Запрещенное в России экстремистское движение.
#крокус сити холл
#эммануэль макрон
#франция
#теракт
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Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в «Крокусе» обернулся против Украины
25 марта 2024, 15:48

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту Украины в вопросе поиска причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС.
Перспективу того, что Украину будут заочно безосновательно обвинять в какой-либо причастности к теракту французский лидер назвал «контрпродуктивной».

Ранее Макрон подверг решительному осуждению теракт в Красногорске, об этом сообщало агентство France Press.

МИД Франции выразил солидарность с Россией в вопросе теракта и высказал соболезнования. Европейский союз (ЕС) выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом. Возобновление сотрудничества допустил сотрудник внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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#теракт
#франция
#эммануэль макрон
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