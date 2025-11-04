Достижения.рф

Ciбдепо: На жителей Кузбасса обрушится резкое похолодание

Фото: istockphoto/Evgeniya Pavlova

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют на среду, 5 ноября, резкое похолодание в Кузбассе.



Как пишет Ciбдепо, ночью местами температура опустится до −6…−11 °C, днём ожидается −3…+2 °C, местами до −8 °C.

Ночь принесёт умеренный мокрый снег, днём — небольшой мокрый снег. В отдельных районах возможны гололёдные явления, гололедица и дымка. Порывы северного ветра достигнут 13 м/с.

Ранее сообщалось, что в первой декаде ноября температурный режим в столице будет напоминать начало прошлого месяца. Уточнялось, что в ближайшие дни воздух начнёт постепенно прогреваться.

Никита Кротов

