Ciбдепо: На жителей Кузбасса обрушится резкое похолодание
Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют на среду, 5 ноября, резкое похолодание в Кузбассе.
Как пишет Ciбдепо, ночью местами температура опустится до −6…−11 °C, днём ожидается −3…+2 °C, местами до −8 °C.
Ночь принесёт умеренный мокрый снег, днём — небольшой мокрый снег. В отдельных районах возможны гололёдные явления, гололедица и дымка. Порывы северного ветра достигнут 13 м/с.
Ранее сообщалось, что в первой декаде ноября температурный режим в столице будет напоминать начало прошлого месяца. Уточнялось, что в ближайшие дни воздух начнёт постепенно прогреваться.
Читайте также: