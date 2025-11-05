К зимнему содержанию подмосковных дорог привлекут 2 700 единиц техники

05 ноября 2025, 15:10

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Дорожные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание. Своевременно убирать снег и обеспечивать безопасное движение на региональных дорогах будут более двух тысяч рабочих и 2 700 единиц техники, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.







«Для работ на региональных дорогах подготовили и переоборудовали 2 700 единиц спецтехники. Это комбинированные дорожные машины, тракторы, автогрейдеры, щётки и порядка 550 ручных роторов. На всех площадках Мосавтодора проверили состояние техники, проинспектировали общее состояние территорий. Подготовили свыше 690 000 тонн противогололёдных материалов. Для сбора снега определили специальные места более чем в 40 округах», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.