К зимнему содержанию подмосковных дорог привлекут 2 700 единиц техники
Дорожные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание. Своевременно убирать снег и обеспечивать безопасное движение на региональных дорогах будут более двух тысяч рабочих и 2 700 единиц техники, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Для работ на региональных дорогах подготовили и переоборудовали 2 700 единиц спецтехники. Это комбинированные дорожные машины, тракторы, автогрейдеры, щётки и порядка 550 ручных роторов. На всех площадках Мосавтодора проверили состояние техники, проинспектировали общее состояние территорий. Подготовили свыше 690 000 тонн противогололёдных материалов. Для сбора снега определили специальные места более чем в 40 округах», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
До начала календарной зимы дорожники будут отслеживать погодные условия. В случае минусовой температуры они обработают дорожную сеть противогололёдными материалами.
Все работы будет контролировать специализированная программа СКПДИ – система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.