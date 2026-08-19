Подмосковный диетолог рассказала, сколько арбуза и дыни можно съесть за один приём
Арбузы и дыни – не основа рациона, а дополнение к нему. Лучше всего употреблять их в качестве перекуса между основными приёмами пищи, сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина.
При этом, по её словам, не стоит сочетать бахчевые с молочными, кисломолочными продуктами и хлебом. А количество употребляемых в пищу арбуза и дыни стоит ограничивать.
«Здоровому взрослому человеку за один приём можно съесть до 300 граммов мякоти. Иначе можно появится ощущение тяжести и распирания в желудке, вздутие живота, газообразование, учащённое мочеиспускание. Детям можно давать арбуз и дыню с двух лет: в этом возрасте – не более 50 граммов, от трёх до пяти лет – 100-150 граммов, с шести лет и старше – по 200-250 граммов. Мякоть нужно выбирать из середины плода, где меньше накапливаются нитраты», – объяснила Пичугина.Контролировать размер порций особенно важно больным сахарным диабетом или инсулинорезистентностью, а также пациентам с хронической болезнью почек. Определить объём потребления должен лечащий врач. Кроме того, плоды не рекомендованы при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Диетолог напомнила, что помимо уникальных вкусовых качеств, арбуз и дыня обладают богатым набором полезных свойств. Они содержат витамины A и С, поддерживающие здоровье кожи. В дыне также есть фолиевая кислота, участвующая в кроветворении.
Помимо этого, плоды богаты клетчаткой, стимулирующей работу кишечника, и антиоксидантами, которые замедляют процессы старения и снижают риск хронических заболеваний.
Арбуз и дыня на 90% состоят из воды и содержат электролиты – калий и магний. Поэтому их можно считать эффективным натуральным средством восполнения потерь жидкости и профилактики обезвоживания.