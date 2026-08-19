Подмосковный диетолог рассказала, сколько арбуза и дыни можно съесть за один приём

19 августа 2026, 15:44

оригинал Фото: istockphoto / Vitalina

Арбузы и дыни – не основа рациона, а дополнение к нему. Лучше всего употреблять их в качестве перекуса между основными приёмами пищи, сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина.





При этом, по её словам, не стоит сочетать бахчевые с молочными, кисломолочными продуктами и хлебом. А количество употребляемых в пищу арбуза и дыни стоит ограничивать.

«Здоровому взрослому человеку за один приём можно съесть до 300 граммов мякоти. Иначе можно появится ощущение тяжести и распирания в желудке, вздутие живота, газообразование, учащённое мочеиспускание. Детям можно давать арбуз и дыню с двух лет: в этом возрасте – не более 50 граммов, от трёх до пяти лет – 100-150 граммов, с шести лет и старше – по 200-250 граммов. Мякоть нужно выбирать из середины плода, где меньше накапливаются нитраты», – объяснила Пичугина.