Стало известно, когда закончится грибной сезон в Московском регионе
Лисички и вешенки обыкновенные можно собирать в Московском регионе до поздней осени. Об этом заявил эксперт журнала «Школа грибоводства» Александр Зименко.
Недавно жители столицы стали делиться в Сети фотографиями полных ведер и корзин грибов. По словам специалиста, которые передает телеканал Москва 24, этот год в целом выдался не очень урожайным, но даже сейчас встречаются белые грибы, подосиновики и подберезовики — их урожай ожидается до заморозков.
Чаще всего такие грибы попадаются во Владимирской и Рязанской областях. Что касается Подмосковья, наибольший урожай наблюдается в Мещерской стороне, в Орехово-Зуеве. Кроме того, до того момента, температура опустится ниже нуля, в лесах области можно будет собрать маслят и польский гриб.
Эксперт добавил, что лисичка обыкновенная спокойно переносит похолодание, в связи с чем отлично растет до ноября, а иногда снова появляется в январе во время оттепели. В октябре начнется сезон вешенки обыкновенной, которая растет сросшимися группами на стволах загнивающих деревьев. А в декабре грибники смогут «охотиться» на вешенку зимнюю — ее можно будет собирать даже до середины января, заключил Зименко.
Читайте также: