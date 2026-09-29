Стало известно, когда закончится грибной сезон в Московском регионе

29 сентября 2026, 22:14

Грибник Зименко: сезон лисичек и вешенок в Подмосковье продлится до поздней осени

Фото: iStock/laigor

Лисички и вешенки обыкновенные можно собирать в Московском регионе до поздней осени. Об этом заявил эксперт журнала «Школа грибоводства» Александр Зименко.