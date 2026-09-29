Врач объяснила важность вакцинации девочек от ВПЧ

29 сентября 2026, 21:03

Гинеколог Ерофеева: прививки девочкам от ВПЧ снизят риск рака шейки матки

Фото: iStock/SeventyFour

Вакцинация девочек-подростков от ВПЧ поможет снизить смертность от рака шейки матки. Об этом заявила акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.