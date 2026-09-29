Врач объяснила важность вакцинации девочек от ВПЧ
Вакцинация девочек-подростков от ВПЧ поможет снизить смертность от рака шейки матки. Об этом заявила акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.
По ее словам, которые передает телеканал Москва 24, это важный шаг, который поможет сохранить жизни. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинацию от ВПЧ намерены включить в российский календарь профилактических прививок. Девочек в возрасте 12–13 лет начнут прививать во второй половине следующего года.
Врач отметила, что некоторые штаммы ВПЧ очень агрессивны и опасны прежде всего тем, что вызывают рак шейки матки. От этой онкологии погибает много женщин, так как на ранней стадии заболевание никак себя не проявляет, а когда начинаются боли, лечение может быть малоэффективным.
Специалист объяснила, что прививать девочек необходимо до начала интимной жизни, так как вирус передается половым путем. Если контактов еще не было, защита сработает хорошо, если были — велик шанс, что вирус уже в организме, и тогда прививка может не помочь. В этом случае нужно сделать тест и при отрицательном результате успеть вакцинироваться. При наличии ВПЧ важно дважды в год проходить осмотр у гинеколога и сдавать мазок на онкоцитологию — это позволит выявить рак на ранней стадии, когда лечение еще результативно.
Ерофеева добавила, что во многих странах вакцинацию проводят и среди мальчиков, но прежде всего для того, чтобы прервать цепочку передачи вируса, поскольку мужчины являются активными носителями. Для мальчиков вирус тоже небезобиден и может провоцировать некоторые виды рака, однако такие случаи редки и несопоставимы с угрозой для женщин. Гинеколог напомнила, что прививку можно сделать уже сейчас, купив зарубежную вакцину, но ее стоимость довольно высокая.
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