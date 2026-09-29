Врач предупредила об опасной привычке детей
Детская привычка грызть карандаши и ручки может привести к воспалению в ротовой полости и проблемам с прикусом. Об этом предупредила терапевт и стоматолог Мария Беляева.
По ее словам, которые передает телеканал Москва 24, на школьных принадлежностях скапливаются грязь, бактерии и вирусы. Когда ребенок грызет такие жесткие предметы, они легко повреждают слизистую десен, а в образовавшиеся раны может попасть инфекция. Постоянное давление на зубы также ведет к стиранию эмали, повышению чувствительности зубов и образованию сколов, которые придется восстанавливать.
Еще одна опасность — формирование неправильного прикуса или усугубление уже имеющихся с ним проблем, с чем придется работать ортодонту. Особенно вредна такая привычка для детей с молочными зубами: когда корень рассасывается, на его месте образуется зачаток постоянного зуба, и из-за травмы и инфекции он может вырасти кривым, некрасивой или неправильной формы. Кроме того, при сильном давлении карандаша и ручки могут потрескаться и вылететь уже поставленные пломбы.
Беляева советует внимательно следить за детьми и одергивать их, когда они тянут в рот школьные принадлежности. Полезно объяснять, к каким последствиям это приводит, а на кончик ручки или карандаша можно наклеить яркий стикер как предупреждающий сигнал. В сложных случаях врач рекомендовала обратиться к психологу, поскольку такая привычка иногда связана со стрессом и внутренним напряжением.
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