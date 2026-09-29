Врач предупредила об опасной привычке детей

29 сентября 2026, 21:59

Стоматолог Беляева: детская привычка грызть ручку грозит проблемами с прикусом

Фото: iStock/oleghz

Детская привычка грызть карандаши и ручки может привести к воспалению в ротовой полости и проблемам с прикусом. Об этом предупредила терапевт и стоматолог Мария Беляева.