Стало известно, когда завершится реставрация бывшего особняка Мессонье в Петербурге

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Реставрация бывшего особняка Мессонье в Санкт-Петербурге должна завершиться к концу 2029 года.
Об этом сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Ранее сообщалось, что территорию предприятия и памятника промышленной архитектуры в Санкт-Петербурге «Красного треугольника» планируется преобразовать, построив в нём «город в городе».
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«Осенью 2023 года КГИОП выдал разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ в рамках разработки проектной документации на выполнение работ по сохранению здания. На данный момент проект на рассмотрение в КГИОП не поступал», – рассказали в беседе с «Петербургским дневником» в ведомстве.
Ранее сообщалось, что территорию предприятия и памятника промышленной архитектуры в Санкт-Петербурге «Красного треугольника» планируется преобразовать, построив в нём «город в городе».
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Мелисса Тимофеева