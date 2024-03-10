Стало известно, кого Запад может отправить на Украину

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Чешское издание Lidovky сообщает, что западные инструкторы, прибывающие на Украину, станут законной целью для российских военных.
«Как только чешские военнослужащие пересекут границу Украины для оказания помощи ВСУ, они станут легитимной целью для России. Ведь они окажутся в зоне боевых действий, и для противника не имеет значения, какую конкретно задачу они выполняют», — говорится в материале.По мнению обозревателей, одним из возможных способов помощи Украине со стороны Чехии является направление инструкторов для обучения новобранцев Вооруженных сил Украины. Однако эксперты, опрошенные изданием, предупреждают, что в этом случае чешские военные окажутся под прицелом российских сил.
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Артем Кузьмин