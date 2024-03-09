Украина ликвидирует пять министерств из-за нехватки денег

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В ближайшие месяцы пять из девяти министерств на Украине могу быть расформированы из-за дефицита бюджета. Об этом сообщает украинское издание NV.
Однако по информации издания, часть функций ликвидированных министерств могут быть переданы офису премьера. Некоторые украинские СМИ прежде также сообщали о возможной ликвидации министерств. Прежде всего это коснется «социальных» ведомств, говорится в материалах.
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Анастасия Хохлова