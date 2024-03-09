Украина два года не может найти применение танкам M-55S, превосходящим Leopard

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev
Командование Вооружённых сил Украины на протяжении двух лет не смогло найти применение словенским танкам M-55S. Эти боевые машины по техническим характеристикам превосходят немецкий Leopard.
При этом обозреватели отмечают, что словенские бронемашины по ряду параметров превосходят немецкие «Леопарды». Например, у них лучше система управления огнём и более совершенная броня. M-55S — это модернизированный советский танк Т-55. Около тридцати этих бронированных машин были переданы Словенией Киеву в 2022 году.
Читайте также:
«В себя поверили»: Боец ВС РФ рассказал, как легко подбил танк Abrams
ВСУ за сутки потеряли на купянском направлении более 115 бойцов и танк Leopard
Назван российский танк, превосходящий немецкий Leopard-2
Александр Бойцов