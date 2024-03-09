Business Insider: Украина продолжит терять территории после Авдеевки

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После взятия под свой контроль Авдеевки российские военные не собираются останавливаться и продолжают неуклонное продвижение вперёд. Поэтому Украина в ближайшее время продолжит уступать территории.
В материале указывается необходимость для Украины в ближайшее время раздобыть необходимое оборудование, подвести свежие части, чтобы создать более мощные оборонительные рубежи. В противном случае российские военные легко прорвут оборону ВСУ, что чревато для Киева очередными потерями территорий.
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Александр Бойцов