Стало известно, кому государство увеличит выплаты с февраля

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С 1 февраля ежегодно начнут индексировать пособие по безработице, сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, в интервью агентству «Прайм».
Она подчеркнула, что до недавнего времени индексация выплат безработным проводилась ежегодно в отличие от многих других социальных пособий. В законе «О занятости» фиксировались только процентные размеры от средней зарплаты и условия начисления пособия.
Согласно новой редакции этого закона, вступившей в силу с 1 января, теперь предусмотрена ежегодная индексация с учетом изменений потребительских цен. Иванова-Швец отметила, что пособие по безработице имеет кратковременный характер в отличие от других социальных выплат, и его основная цель заключается в поддержке граждан в период поиска работы или прохождения обучения.
Максимальный срок назначения пособия — год, а его предельная сумма составляет 12 792 рубля в месяц, добавила экономист.
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Согласно новой редакции этого закона, вступившей в силу с 1 января, теперь предусмотрена ежегодная индексация с учетом изменений потребительских цен. Иванова-Швец отметила, что пособие по безработице имеет кратковременный характер в отличие от других социальных выплат, и его основная цель заключается в поддержке граждан в период поиска работы или прохождения обучения.
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Артем Кузьмин