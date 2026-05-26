В Госдуме озвучили главное условие для увеличения дней отпуска
Увеличение количества дней отпуска не должно приводить к снижению заработных плат или перекладыванию финансовой нагрузки исключительно на работодателей. Об этом рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Чтобы увеличить количество дней отпуска, нужно понимать, что за это придется платить. Необходимо компенсировать часы отсутствия сотрудника, отметил парламентарий.
Нилов подчеркнул, что перед тем как вносить такие значительные изменения, нужно разработать приемлемый механизм возмещения потерянных рабочих часов. Если все издержки лягут на работодателей, это может привести к серьезным последствиям, включая влияние на экономику, добавил он.
Ранее депутат Николай Новичков предложил увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск.
